Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Шольц пояснив, що чекає на Росію за вторгнення в Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик
15 грудня, 13:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Берліні "готові до конструктивного діалогу" з РФ
Шольц пригрозив Росії
Шольц пригрозив Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина застерігла Росію від порушення українських кордонів та обіцяє єдність Європейського Союзу у цьому питанні. Про це у своїй першій урядовій промові в Бундестазі заявив канцлер країни Олаф Шольц. Європейська правда ".

"Ми з великим занепокоєнням дивимося на ситуацію з безпекою на російсько-українському кордоні. Якщо не всі зрозуміли, дозвольте мені повторити те, що говорила моя попередниця (Ангела Меркель – ред.): за будь-яке порушення територіальної цілісності доведеться заплатити високу ціну. Це питання ми триматимемо під контролем з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками", – сказав Щольц.

У своєму виступі Шольц дав чітко зрозуміти Росії, що німецька сторона готова до "конструктивного діалогу".

Реклама

"На тлі своєї історії Німеччина має бути готова все частіше намагатися прийти до порозуміння, щоб вирватися з ескалаційної спіралі, як це було, наприклад, у випадку з "нормандським процесом"", – сказав він.

Зазначимо, що країни ЄС хочуть зараз зосередитись на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти економічні заходи.

Які очікування в України від Німеччини

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти