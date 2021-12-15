Шольц пояснив, що чекає на Росію за вторгнення в Україну

Німеччина застерігла Росію від порушення українських кордонів та обіцяє єдність Європейського Союзу у цьому питанні. Про це у своїй першій урядовій промові в Бундестазі заявив канцлер країни Олаф Шольц. Європейська правда ".
"Ми з великим занепокоєнням дивимося на ситуацію з безпекою на російсько-українському кордоні. Якщо не всі зрозуміли, дозвольте мені повторити те, що говорила моя попередниця (Ангела Меркель – ред.): за будь-яке порушення територіальної цілісності доведеться заплатити високу ціну. Це питання ми триматимемо під контролем з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками", – сказав Щольц.
У своєму виступі Шольц дав чітко зрозуміти Росії, що німецька сторона готова до "конструктивного діалогу".
"На тлі своєї історії Німеччина має бути готова все частіше намагатися прийти до порозуміння, щоб вирватися з ескалаційної спіралі, як це було, наприклад, у випадку з "нормандським процесом"", – сказав він.
Зазначимо, що країни ЄС хочуть зараз зосередитись на діалозі з Москвою, перш ніж розробляти економічні заходи.
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Які очікування в України від Німеччини
- Соціал-демократ Олаф Шольц 8 грудня, обраний новим федеральним канцлером Німеччини .
- Зеленський заявив, що готовий до співпраці з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем та його урядом.
- Також Зеленський ділився своїми очікуваннями щодо Шольця . Від нового канцлера та уряду Німеччини він очікує, та й вся Україна, виконання домовленостей щодо транзиту газу з Росії за нашою газотранспортною системою, а також просування в НАТО та ЄС.
- Крім того, правляча коаліція нещодавно ухвалила угоду , в якому озвучила позицію щодо співпраці з Росією та війни на Донбасі.
- 2 грудня колишнього канцлера Ангелу Меркель урочисто проводжали з посади зі смолоскипами та військовим оркестром. Вона очолювала уряд Німеччини 16 років.