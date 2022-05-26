Штайнмайер обратился к Путину по войне в Украине и призвал сделать два шага

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента России Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины и пойти на мирные переговоры с украинской властью.
Такое заявление он сделал 25 мая в Штутгарте по случаю Дня немецких католиков, сообщает DW.
"Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия... Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!" – обратился он к президенту РФ.
Штайнмайер также обратил внимание на то, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Он напомнил, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, и мировые цены на него резко выросли.
"Многим регионам мира в ближайшие месяцы угрожают голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", – предупредил президент Германии.
Он также подчеркнул, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится бесплодной".
Украина ждет от Германии усиления поддержки
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирался приехать в Киев 13 апреля, однако его визит в результате не был согласован. Такая принципиальная позиция Киева была связана с недостаточно жесткой политикой Берлина в отношении Москвы.
Немецкие политики восприняли отказ Зеленского принимать Штайнмайера в Киеве как дипломатическое оскорбление.
Однако 5 мая Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии важна для противодействия агрессии РФ", – сообщил украинский президент.