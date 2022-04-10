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Снова обвинили Украину: в Курской области введут желтый уровень террористической опасности

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 18:48
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Накануне Россия обвинила нашу страну в обстреле пограничного поста
Полиция в области переходит на особый режим несения службы. Фото: коллаж "Сегодня"
Полиция в области переходит на особый режим несения службы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности. Там остерегаются якобы возможных провокаций со стороны Украины.

Об этом заявляет Интерфакс.

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"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён желтый уровень террористической опасности", – сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он пояснил, что это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – синий, высокий – желтый, и последний, критический – красный.

"В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов", – сказал Старовойт.

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Напомним, накануне он сообщил о минометном обстреле пограничного поста на границе Украины и Курской области. По словам Старовойта, инцидент произошел близ деревни Елизаветовка Глушковского района. В произошедшем обвинили Украину.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

  • 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
  • В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.
  • По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
  • Взорвавшаяся ракета на южной окраине Белгорода 1 апреля, прилетела с территории Российской Федерации. Об этом сообщила группа независимых журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team.

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