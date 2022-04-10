Снова обвинили Украину: в Курской области введут желтый уровень террористической опасности

Накануне Россия обвинила нашу страну в обстреле пограничного поста

Полиция в области переходит на особый режим несения службы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности. Там остерегаются якобы возможных провокаций со стороны Украины.

Об этом заявляет Интерфакс.

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"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён желтый уровень террористической опасности", – сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он пояснил, что это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – синий, высокий – желтый, и последний, критический – красный.

"В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов", – сказал Старовойт.

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Напомним, накануне он сообщил о минометном обстреле пограничного поста на границе Украины и Курской области. По словам Старовойта, инцидент произошел близ деревни Елизаветовка Глушковского района. В произошедшем обвинили Украину.

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