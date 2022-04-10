Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Знову звинуватили Україну: у Курській області запровадять жовтий рівень терористичної небезпеки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 квітня, 18:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні Росія звинуватила нашу країну в обстрілі прикордонного посту
Поліція області переходить на особливий режим несення служби. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліція області переходить на особливий режим несення служби. Фото: колаж "Сьогодні"

У Курській області з 11 квітня запроваджується високий рівень терористичної небезпеки. Там остерігаються нібито можливих провокацій з боку України.

Про це заявляє Інтерфакс.

Реклама

"У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде запроваджено жовтий рівень терористичної небезпеки", – сказав губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він пояснив, що це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх три: підвищений – синій, високий – жовтий, і останній, критичний – червоний.

"У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть знаходитися військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів", – сказав Старовойт.

Реклама

Нагадаємо, напередодні він повідомив про мінометний обстріл прикордонного посту на кордоні України та Курської області. За словами Старовойта, інцидент стався поблизу села Єлизаветівка Глушківського району. У події звинуватили Україну.

Пожежа на нафтобазі у Білгороді

  • 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, який знищив кілька цистерн із нафтою.
  • У Міноборони України спростували заяву РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.
  • За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
  • Ракета, що вибухнула, на південній околиці Білгорода 1 квітня, прилетіла з території Російської Федерації. Про це повідомила група незалежних журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19300
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артилерія 342
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1384
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Анастасія та Антон – медики з Харкова. Вони вирішили не виїжджати з рідного міста, а приєдналися до волонтерського центру та зараз активно допомагають землякам. А ще вони зіграли перше весілля у харківському метро. Одна зі станцій стала “загсом”, а друзі і люди, що сховалися тут, - свідками. Життя має продовжуватися всупереч ворогові та війні!
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти