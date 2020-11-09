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Солдата, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали

9 ноября, 14:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

СМИ сообщил источник в экстренных службах региона

Срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих, задержала полиция.

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Об этом сообщает ТАСС, 9 ноября.

"Полиция задержала. Живой", – сообщил источник в экстренных службах региона.

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Как сообщают, Макарова задержали за территорией воинской части. А в Западном военном округе задержание солдата уже подтвердили.

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Напомним, нападавший отнял оружие у людей и начал стрелять, в результате чего три человека погибли.

Как сообщали ранее, причиной стрельбы по людям и убийства трех человек на воронежском военном аэродроме "Балтимор" в России стал конфликт рядового Антона Макарова с проверяющим офицером.

В Воронеже произошла стрельба. Источник: t.me/breakingmash

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задержание стрельба воронеж

Источник: Сегодня

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