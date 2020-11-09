Солдата, устроившего стрельбу под Воронежем, задержали

Срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, в результате чего погибли трое военнослужащих, задержала полиция.

Реклама

Об этом сообщает ТАСС, 9 ноября.

"Полиция задержала. Живой", – сообщил источник в экстренных службах региона.

Как сообщают, Макарова задержали за территорией воинской части. А в Западном военном округе задержание солдата уже подтвердили.

Реклама

Напомним, нападавший отнял оружие у людей и начал стрелять, в результате чего три человека погибли.

Как сообщали ранее, причиной стрельбы по людям и убийства трех человек на воронежском военном аэродроме "Балтимор" в России стал конфликт рядового Антона Макарова с проверяющим офицером.

В Воронеже произошла стрельба. Источник: t.me/breakingmash

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама