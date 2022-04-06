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США не хотят развязывать третью мировую войну – Псаки

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 апреля, 08:56
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Штаты не собираются давать военный ответ РФ на те зверства, которые она делает в Украине
США против того, чтобы их втягивали в войну
США против того, чтобы их втягивали в войну / Фото: Коллаж: Сегодня

США не собираются давать военный ответ России в связи с зверствами в Буче, которые устроили российские оккупанты. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Корреспондент CBS и "президент Ассоциации корреспондентов Белого дома" Стивен Портной поинтересовался у Псаки, почему США и партнеры никак не отреагировали на убийства мирных жителей в Киевской области.

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"Я думаю, что цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией. Сделать все, чтобы привлечь их к ответственности, предоставить военную помощь украинскому народу. Но не в наших интересах, чтобы мы были в войне с Россией", – сказала она.

Также она отметила, что США продолжают собирать доказательства и продолжат поддерживать Украину и Совет ООН по правам человека в связи с возможным судебным разбирательством по делу о военных преступлениях.

Позиция США

  • На самом деле с президентом России практически ежедневно разговаривают мировые лидеры, но он не собирается к ним прислушиваться. По данным газеты Bild, 12 марта более четырех часов вел беседу с Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но прекращения военных действий так и не произошло.
  • При этом все чаще мы слышим разговоры, что международный преступник Путин не остановится на одной Украине. Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" поведал, что следующая в очереди на нападение – Литва.
  • Байден днем ранее завил, что всяческими способами пытается избежать Третьей мировой войны, но защищать интересы стран-членов НАТО все же будет.

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