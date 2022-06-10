Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Стало ясно зачем Путин ходит в туалет со спецагентом (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 22:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такой человек был замечен в свите хозяина Кремля еще в 2017 году
За Путиным ходит специальный человек с чемоданчиком / Коллаж "Сегодня"
За Путиным ходит специальный человек с чемоданчиком / Коллаж "Сегодня"

Было давно известно, что президент России Владимир Путин страдает разными фобиями. Но, чтобы при поездке на Запад настолько всего бояться, что возить с собой специального человека для сбора экскрементов – такое было даже просто тяжело представить.

Однако сейчас в сети появилось видео, как во время саммита Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года президент России выходит из туалета с человеком, у которого в руках черный чемоданчик.

Реклама

Что известно

Роль этого спецагента выяснили французский журналист Режис Жанте и расследователи российского "Проекта". Результат своего расследования они опубликовали во французском журнале Paris Match.

"Среди когорты, сопровождающей Владимира Путина за границей, есть человек, ответственный за сбор его естественных экскрементов и вывоз их в Москву. Все. Это оставшийся незамеченным ключ к тому, что его экскременты и моча содержат жизненно важную информацию... для будущего мира. Там могут быть остатки лекарств, которыми лечится Путин, но маскирует свои заболевания", – говорится в публикации.

В статье говорится, что деликатная миссия выполняется под контролем Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность российских чиновников. Агент должен положить экскременты Путина в предусмотренные для этого карманы, чтобы не оставить следов, и в специальном чемодане увезти все обратно в страну.

Реклама

"Абсолютная секретность и сильное давление с целью заставить сотрудников посольства России не распространять эту информацию. Такая практика уже имела место во время визита Путина во Францию ​​29 мая 2017 года, в день, когда Эммануэль Макрон принял своего российского коллегу в Версале", – говорится в статье.

А на видео с саммита Нормандской четвёрки в Париже есть человек в очках с портфелем, который, предположительно и есть тем самым "сотрудник ФСО с чемоданом".

Здоровье диктатора

  • Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную "прямую линию", которая ежегодно проходила в июне. Предполагается, что это связано с его плохим самочувствием и минимум три часа прямого эфира он просто не выдержит.
  • Экстрасенс Роман Шептицкий недавно заявил, что президент России уже давно мог быть мертвым. Он фонит мертвой энергией и чувствуется как "кукла". У главы Кремля не осталось ничего человеческого.
  • Американское издание Newsweek недавно писало, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака. Болезнь у него в запущенной стадии. Кроме того, в марте на российского лидера было совершено покушение.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:30 10 июня
1
Личный состав 31900
Личный состав
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артиллерия 712
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2438
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29016.56

Bitcoin Cash (BCH)

167.67

Binance Coin (BNB)

283.92

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

20.1

Litecoin (LTC)

56.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять