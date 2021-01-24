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"У меня запотело забрало": ударивший женщину на акции в Петербурге омоновец принес ей цветы (видео)

24 января, 18:16

Ольга Литвин Ольга Литвин

Силовик оправдывался и просил прощения

Омоновец, который ударил во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 53-летнюю Маргариту Юдину ногой в живот, принес ей в больницу цветы и извинился.

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Видео опубликовал Telegram-канал "Mash на Мойке".


Полицейский: "Извините меня. За пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит".

Маргарита Юдина: "Ну, это адреналин, вы когда идёте"...

Полицейский: "Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была"...

Маргарита Юдина: "Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного".

Ранее мы писали, что пострадавшую во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального Маргариту Юдину выписывают из кардиохирургического отделения в удовлетворительном состоянии. До этого женщина находилась в реанимации.

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Россия женщина избиение Санкт-Петербург омон Алексей Навальный
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