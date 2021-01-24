"У мене запітніло забрало": омонівець, який ударив жінку на акції в Петербурзі, приніс їй квіти (відео)

Омонівець, який ударив під час несанкціонованої акції в Санкт-Петербурзі 53-річну Маргариту Юдіну ногою в живіт, приніс їй у лікарню квіти та просив пробачення.

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Відео опублікував Тelegram-канал "Mash на Мойці".





Поліцейський: "Вибачте мені. За п'ять хвилин до цього залили газом, у мене запітніло забрало, я не бачив, що відбувається".

Маргарита Юдіна: "Ну, це адреналін, ви коли йдете..."



Поліцейський: "Я вам присягаюся, для мене ця ситуація шокова. Коли я дізнався, що сталося, для мене це особиста трагедія була..."



Маргарита Юдіна: "Не хвилюйтесь. Усі живі, он, квіточки які хороші, хризантемочки. Гаразд, нічого страшного".

Раніше ми писали, що постраждалу під час акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального Маргариту Юдіну виписують з кардіохірургічного відділення в задовільному стані. До цього жінка перебувала в реанімації.

Дивіться відео, як учора під час акції в Росії протестувальники закидали омонівців сніжками:

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