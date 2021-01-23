У Санкт-Петербурзі омонівець ударив ногою в живіт літню жінку (відео)

У Росії, де в суботу, 23 січня, триваютьакції на підтримку Олексія Навального, у Санкт-Петербурзі поряд з площею Повстання, де затримували протестувальників, омонівець з усієї сили вдарив у живіт жінку, яка намагалася заступитися за затриманого.
Відео жорстокого інциденту розмістило місцеве видання "Фонтанка".
На відео видно, що один з поліцейських б'є жінку в живіт ногою та кричить "З проїжджої частини!", коли вона просто підходить до правоохоронців.
За словами очевидців, потерпіла поводилася мирно і намагалася напоумити поліцейських словами.
"Що ви робите? Ви проти народу, це ж ваші діти", – запитала жінка перед тим, як поліцейський її вдарив.
Від удару петербурженка впала і сильно вдарилася головою.
Її госпіталізували в НДІ швидкої допомоги ім. Джанелідзе, де 54-річну постраждалу обстежують. Попередній діагноз – струс мозку.
Водночас у поліції Санкт-Петербурга вже заявили, що перевірять відео, на якому омонівець вдарив жінку, передає РБК з посиланням на начальника управління інформації ГУ МВС по місту.
Пізніше з'явилася інформація, що слідчий комітет РФ завів справу на поліцейського, який вдарив жінку.
Нагадаємо, в Москві уздовж Квіткового бульвару і скверу учасники акції закидали сніжками машину з мигалкою, очевидно, урядову, з криками: "Ганьба!".
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