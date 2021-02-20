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У Путина отреагировали на санкции против Медведчука тревожным заявлением по Донбассу

20 февраля, 18:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Кремле подозревают, что Украина захочет решить военным способом ситуацию на востоке

Введение Советом национальной безопасности и обороны санкций против нардепа Виктора Медведчука якобы свидетельствует о "наступлении реакции" в Украине, которая может привести к военному решению на Донбассе.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам представителя Кремля, "это очень тревожная информация, потому что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию в Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере".

По словам Пескова, Москва видит якобы "репрессивные меры" в отношении СМИ, граждан Украины, а также "ведущих" политиков страны.

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"Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, посчитает возможным решить военным способом ситуацию на востоке", — считает пресс-секретарь.

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Напомним, США поддержали санкции в отношении Медведчука и семи других фигурантов расследования о финансировании терроризма, которые 19 февраля ввел СНБО.

Также сообщалось, что кроме Медведчука, под санкциями СНБО оказалась и его супруга Оксана Марченко. По данным СМИ, известная телеведущая попала в "черный список" из-за оформленного на нее завода в России, который поставлял нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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СНБО кремль санкции Виктор Медведчук Владимир Путин Дмитрий Песков
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