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У РФ большие потери, а нефтяное эмбарго неизбежно. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 11:42
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Одной из тем выпусков иностранной прессы стал разрушенный оккупантами Мариуполь
Таких больших потерь в армии РФ давно не было. Фото: коллаж "Сегодня"
Таких больших потерь в армии РФ давно не было. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 53-й день войны, российские оккупанты несут потери, украинский бизнес думает над восстановлением Мариуполя, а ЕС призывает поставить нашей стране больше оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

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Восстановление Мариуполя

Reuters сообщил о намерении украинского бизнесмена Рината Ахметова отстроить разрушенный российскими оккупантами Мариуполь. Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма, а защитники Мариуполя – герои, как бы сложно им сейчас ни было, подчеркнул бизнесмен. Он отметил, что Украине нужен свой план Маршала и беспрецедентная международная поддержка, а SCM, как крупнейший украинский инвестор, играет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины.

Как пострадал Мариуполь от оккупантов

The Wall Street Journal публикует кадры из Мариуполя. После более чем месяца боев большая часть Мариуполя лежит в развалинах. Ключевой украинский портовый город пережил одну из самых ожесточенных городских войн с момента вторжения россиян. Мариуполь является стратегической задачей для Москвы. Взятие города создало бы сухопутный коридор от России через северную кромку Азовского моря к временно оккупированному Россией Крымскому полуострову.

Переговоры Украины и России

Bloomberg сообщил, что российский олигарх Роман Абрамович, вероятно, посетил Киев, чтобы обсудить возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной. По данным издания, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров, зашедших в тупик после обнаружения зверств российских военных в Украине.

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Оружие для Украины

Der Spiegel пишет, что руководство ЕС призывает страны Европы поставить Украине больше оружия. Также ЕС намекает на введение санкций против российского Сбербанка и неизбежного нефтяного эмбарго. К нефтяному эмбарго призывают украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.

Россия несет серьезные потери

The Economist пишет, что несмотря на преимущество в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла России больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии. Украинское противотанковое оружие оказывало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке. Издание указывает, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 апреля
1
Личный состав 20300
Личный состав
2
Самолеты 165
Самолеты
3
Вертолеты 146
Вертолеты
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артиллерия 376
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 127
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!

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