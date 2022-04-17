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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У РФ великі втрати, а нафтове ембарго неминуче. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 11:42
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Однією з тем випусків іноземної преси став зруйнований окупантами Маріуполь
Таких великих втрат в армії РФ давно не було. Фото: колаж "Сьогодні"
Таких великих втрат в армії РФ давно не було. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 53-й день війни, російські окупанти зазнають втрат, український бізнес думає про відновлення Маріуполя, а ЄС закликає поставити нашій країні більше зброї.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа, де основною темою стало воєнне вторгнення Росії до України.

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Відновлення Маріуполя

Reuters повідомив про намір українського бізнесмена Ріната Ахметова відбудувати зруйнований російськими окупантами Маріуполь. Маріуполь – це світова трагедія та світовий приклад героїзму, а захисники Маріуполя – герої, хоч би як складно їм зараз було, підкреслив бізнесмен. Він зазначив, що Україні потрібен свій план Маршала та безпрецедентна міжнародна підтримка, а SCM як найбільший український інвестор відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України.

Як постраждав Маріуполь від окупантів

The Wall Street Journal публікує кадри з Маріуполя. Після більш ніж місяця боїв більшість Маріуполя лежить у руїнах. Ключове українське портове місто пережило одну з найзапекліших міських війн з моменту вторгнення росіян. Маріуполь є стратегічним завданням для Москви. Взяття міста створило б сухопутний коридор від Росії через північну крайку Азовського моря до анексованого Росією Кримського півострова.

Переговори України та Росії

Bloomberg повідомив, що російський олігарх Роман Абрамович, ймовірно, відвідав Київ, щоб обговорити можливість відновлення переговорного процесу між Росією та Україною. За даними видання, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів, які зайшли в глухий кут після виявлення звірств російських військових в Україні.

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Зброя для України

Der Spiegel пише, що керівництво ЄС закликає країни Європи поставити Україні більше зброї. Також ЄС натякає на запровадження санкцій проти російського Сбербанку та неминучого нафтового ембарго. До нафтового ембарго закликають українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" у проєкті #StopBloodyEnergy.

Росія зазнає серйозних втрат

The Economist пише, що попри перевагу росіян в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала Росії більше втрат, ніж та зазнала за вісім років боїв у Сирії. Українська протитанкова зброя чинила серйозний опір просуванню Росії на півночі та сході. Видання вказує, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапуру.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!

Україна 24

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