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Удар ниже пояса: новый штамм коронавируса "Омикрон" разоряет клинику в РФ с таким же названием

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
3 декабря, 03:04
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Владелец сети клиник подал в суд на ВОЗ
Российский бизнесмен в ужасе из-за названия нового штамма коронавируса "Омикрон"/Фото: omiclinic.ru, Коллаж: Сегодня
Российский бизнесмен в ужасе из-за названия нового штамма коронавируса "Омикрон"/Фото: omiclinic.ru, Коллаж: Сегодня

В России предприниматель Александр Падар решил судиться с Всемирной организацией здравоохранения. Он подал в суд на ВОЗ, требуя запретить название нового штамма коронавируса "Омикрон", поскольку сеть его клиник имеет такое же название. Он считает, что название вируса плохо влияет на его бизнес.

Об этом сообщает НГС.

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Иск в суд

В иске говорится, что Падар вложил много средств в раскрутку своего бренда. Но теперь поисковые системы при введении слова "Омикрон" на первых позициях выдают информацию о новом штамме ковида, а не о клиниках. Информация о штамме несет негативную информацию, которая наводит "страх и ужас" на людей.

Убытки для бренда

Истец считает, что название нового штамма несет колоссальные убытки для сети его клиник. Поэтому он требует запретить ВОЗ использовать слово "Омикрон" для обозначения штамма коронавируса или любой другой инфекции, обязать ВОЗ удалить этот термин в любых документах, связанных с новым штаммом COVID-19, а также взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины.

"Наше название — зарегистрированный товарный знак. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну сами подумайте, если кто-то умрет от „омикрона" — родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием", — отметил предприниматель Александр Падар.

Определение названия штаммов коронавируса

С недавнего времени ВОЗ отказалась от географической привязки в наименовании видов коронавирус и стала называть штаммы по буквам греческого алфавита. Так появились пять вариантов COVID-19: "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и последний — "Омикрон".

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Что известно о штамме "Омикрон"?

По информации Википедии, "Омикрон" — вариант вируса SARS-CoV-2, впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим количеством мутаций в пепломерах. Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса 26 ноября. В ВОЗ оценили риск распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" на глобальном уровне, назвав его "очень высоким". Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний также заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" более устойчив к вакцинам и может быстрее распространиться. В Японии государственный институт инфекционных заболеваний присвоил самый высокий уровень опасности нового штамма.

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