Удар нижче поясу: новий штам коронавірусу "Омікрон" розоряє клініку в РФ з такою ж назвою

Власник мережі клінік подав до суду на ВООЗ

Російський бізнесмен в жаху через назву нового штаму коронавірусу "Омікрон"/Фото: omiclinic.ru, Колаж: Сьогодні

У Росії підприємець Олександр Падар вирішив судитися з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Він подав до суду на ВООЗ, вимагаючи заборонити назву нового штаму коронавірусу "Омікрон", оскільки мережа його клінік має таку ж назву. Він вважає, що назва вірусу погано впливає на його бізнес.

Про це повідомляє НГС.

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Позов до суду

У позові йдеться, що Падар вклав багато коштів у розкрутку свого бренду. Але тепер пошукові системи при введенні слова "Омікрон" на перших позиціях видають інформацію про новий штам ковіда, а не про клініки. Інформація про штам несе негативну інформацію, яка наводить "страх і жах" на людей.

Збитки для бренду

Позивач вважає, що назва нового штаму несе колосальні збитки для мережі його клінік. Тому він вимагає заборонити ВООЗ використовувати слово "Омікрон" для позначення штаму коронавірусу або будь-якої іншої інфекції, зобов'язати ВООЗ видалити цей термін в будь-яких документах, пов'язаних з новим штамом COVID-19, а також стягнути з відповідача витрати по сплаті держмита.

"Наша назва — зареєстрований товарний знак. І асоціація з певним штамом коронавірусу завдає шкоди нашій діловій репутації. А якщо ще це буде якийсь особливо небезпечний штам. Ну самі подумайте, якщо хтось помре від "Омікрона" — родич ваш або друг, то навряд чи підете в клініку з аналогічною назвою", — зазначив підприємець Олександр Падар.

Визначення назви штамів коронавірусу

З недавнього часу ВООЗ відмовилася від географічної прив'язки в найменуванні видів коронавірусу і стала називати штами по буквах грецького алфавіту. Так з'явилися п'ять варіантів COVID-19: "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" і останній — "Омікрон".

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Що відомо про штам "Омікрон"?

За інформацією Вікіпедії, "Омікрон" — варіант вірусу SARS-CoV-2, уперше ідентифікований у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці у листопаді 2021 року, що вирізняється великою кількістю мутацій у пепломерах. Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу 26 листопада. У ВООЗ оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим". Європейський центр із запобігання та контролю захворювань також заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" більш стійкий до вакцин та може швидше поширитися. У Японії Державний інститут інфекційних захворювань привласнив найвищий рівень небезпеки нового штаму.

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