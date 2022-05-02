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Украина готова освободить Приднестровье от России — Жданов

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 мая, 17:28
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Военный эксперт рассказал, как наша страна ответит на действия РФ
Олег Жданов рассказал, как Украина будет противостоять попыткам РФ пробиться в Приднестровье
Олег Жданов рассказал, как Украина будет противостоять попыткам РФ пробиться в Приднестровье / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина будет сбивать в воздухе все, что Россия запустит в сторону Приднестровья, подчеркнул военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал телеведущему Никите Михалеву в эфире YouTube-канала "Україна24".

"Мы собьем все, что будет лететь в сторону Приднестровья, это же наше воздушное пространство", — сказал Жданов.

Он считает, что пройти по суше россияне не имеют шансов.

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"Основная группировка русских войск находится в Херсоне, а вспомогательная в Крыму. Но на сегодняшний день мы вдвое сократили возможность высадки десанта для российской армии", — сказал он.

Без подхода по суше россиян к Одессе высадка российского десанта будет самоубийством, подчеркнул Олег Жданов.

По мнению эксперта, у Украины сегодня есть возможность решить вопрос и с Приднестровьем.

"Для этого нужно либо официальное приглашение Молдовы, либо выстрел со стороны российских войск из Приднестровья. Если будут атакованы наши позиции, мы имеем полное право нанести ответные поражения", — подчеркнул он.

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Планы РФ по Приднестровью

22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной ПМР. Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную ПМР, где якобы "отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения".

Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

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