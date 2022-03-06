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Украинская разведка показала методички, которыми оккупантам промывали мозги перед войной

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 марта, 20:57
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Оккупанты были вынуждены изучить пособие "моральных принципов"
Оккупантов "подготовили" к войне с Украиной/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупантов "подготовили" к войне с Украиной/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Минобороны России перед нападением на Украину оккупантам давали так называемый "Кодекс чести современного российского офицера". Он был обязателен для изучения.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Подробности

"Кодекс чести современного российского офицера" — это небольшое руководство "моральных принципов", которые должны соблюдаться в армии оккупанта.

Текст "кодекса" полон ненависти, откровенной фашистской пропаганды войны, утверждения распределения россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий. Он явно рассчитан на крайне необразованных людей.

Некоторые "красноречивые" тезисы "кодекса" оккупантов:

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  • "Россия и русская армия это последний рубеж от наступления сатанинского нового мирового порядка". Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора. Которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора;
  • "Русским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть, российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян";
  • "Русский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы;
  • "уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.

Кроме того, в "кодексе" есть пропагандистские цитаты военно-политического руководства государства-оккупанта: Путина, Шойгу и др. Так, министр обороны России Шойгу утверждает, что "Россия существует уже 1152 года и об нее сломал зубы не один западный император".

Стоит отметить, что Москва как город была основана в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким. При этом она долгое время была лишь одним из улусов Золотой орды.

Также в "документе" говорится, что задача русского офицера состоит не только в "служении отечеству", а фактически правящему режиму. И ни слова о защите собственного народа.

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Как Путин начал войну?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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