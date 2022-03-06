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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Українська розвідка показала методички, якими окупантам промивали мізки перед війною

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 20:57
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Окупанти були змушені вивчити посібник "моральних принципів"
Окупантів "підготували" до війни з Україною/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупантів "підготували" до війни з Україною/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міноборони Росії перед нападом на Україну окупантам давали так званий "Кодекс чести современного российского офицера". Він був обов'язковий для вивчення.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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Деталі

"Кодекс чести современного российского офицера" — це невеличкий посібник "моральних принципів", яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Текст "кодексу" сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Він явно розрахований на вкрай неосвічених людей.

Деякі "красномовні" тези з "кодексу" окупантів:

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  • "Росія та російська армія це останній рубіж від настання сатанинського "нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови. Які сьогодні є невід'ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора;
  • "російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто, російська тоталітарна держава свідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і "не росіян";
  • "російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи;
  • "вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

Крім того, у "кодексі" є пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор".

Варто зазначити, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. При тому, вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Також у "документі" йдеться, що завдання російського офіцера полягає лише в "служении отечеству", а фактично правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.

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Як Путін розпочав війну?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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