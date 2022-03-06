Українська розвідка показала методички, якими окупантам промивали мізки перед війною

Окупанти були змушені вивчити посібник "моральних принципів"

Окупантів "підготували" до війни з Україною/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Міноборони Росії перед нападом на Україну окупантам давали так званий "Кодекс чести современного российского офицера". Він був обов'язковий для вивчення.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Реклама

Деталі

"Кодекс чести современного российского офицера" — це невеличкий посібник "моральних принципів", яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Текст "кодексу" сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Він явно розрахований на вкрай неосвічених людей.

Деякі "красномовні" тези з "кодексу" окупантів:

Реклама

"Росія та російська армія це останній рубіж від настання сатанинського "нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови. Які сьогодні є невід'ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора;

"російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто, російська тоталітарна держава свідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і "не росіян";

"російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи;

"вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

Крім того, у "кодексі" є пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор".

Варто зазначити, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. При тому, вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Також у "документі" йдеться, що завдання російського офіцера полягає лише в "служении отечеству", а фактично правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.

Реклама

Як Путін розпочав війну?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.