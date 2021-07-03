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Ядерная угроза от НАТО и новые войны. Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ

3 июля 2021 16:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Судя по стратегии, россиян ждет еще большее отдаление от цивилизованных стран и боевые действия на чужих территориях

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин впервые за шесть лет утвердил Стратегию национальной безопасности России. В документе прописали, что сейчас увеличивается опасность "перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны", в том числе с участием ядерных держав.

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Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации

О чем стратегия?

Согласно документу, бороться будут с "попытками внедрения чуждых идеалов". Стратегия основана на взаимосвязи национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", - указано в резолюции документа.

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Ключевые тезисы документа

  • Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета.
  • Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной структуры в России.
  • Отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России.
  • Деструктивные силы в РФ и за рубежом пытаются использовать объективные трудности для расшатывания обстановки в России.
  • На фоне социально-экономических проблем в РФ растет потребность общества в эффективном госуправлении и социальной справедливости.
  • Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению.
  • Развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией вошло в число внешнеполитических приоритетов России.
  • Сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности РФ.
  • Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности РФ.
  • Использование низкоуглеродных технологий является одним из путей обеспечения экономической безопасности России.
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В стратегии отмечается, что "действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками".

Там подчеркивается, что ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником. И говорится, что Россия в случае недружественных действий иностранных государств в отношении страны, в том числе применения санкций, по-прежнему оставляет за собой право применять симметричные и ассиметричные меры.

Отметим, что новая редакция стратегии обсуждалась 28 мая в ходе совещания президента России с постоянными членами Совбеза РФ. Оказалось, что по российским законам стратегия нацбезопасности должна корректироваться раз в шесть лет, а предыдущая версия была принята в конце 2015 года.

Ранее мы сообщали, что в Кремле заявляют, что по факту никакой подготовки к встрече президентов Украины и России не ведется, особенно процесс зашел в тупик после недавних высказываний с обеих сторон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского.

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