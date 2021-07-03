Ядерная угроза от НАТО и новые войны. Путин утвердил стратегию нацбезопасности РФ

Судя по стратегии, россиян ждет еще большее отдаление от цивилизованных стран и боевые действия на чужих территориях

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин впервые за шесть лет утвердил Стратегию национальной безопасности России. В документе прописали, что сейчас увеличивается опасность "перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны", в том числе с участием ядерных держав.

Реклама

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации

О чем стратегия?

Согласно документу, бороться будут с "попытками внедрения чуждых идеалов". Стратегия основана на взаимосвязи национальной безопасности РФ и социально-экономического развития страны

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", - указано в резолюции документа.

Читайте также: "Это красная линия": у Путина озвучили их самый большой страх по Украине

Ключевые тезисы документа

Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета.

Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной структуры в России.

Отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России.

Деструктивные силы в РФ и за рубежом пытаются использовать объективные трудности для расшатывания обстановки в России.

На фоне социально-экономических проблем в РФ растет потребность общества в эффективном госуправлении и социальной справедливости.

Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению.

Развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией вошло в число внешнеполитических приоритетов России.

Сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности РФ.

Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности РФ.

Использование низкоуглеродных технологий является одним из путей обеспечения экономической безопасности России.

Реклама

В стратегии отмечается, что "действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками".

Там подчеркивается, что ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником. И говорится, что Россия в случае недружественных действий иностранных государств в отношении страны, в том числе применения санкций, по-прежнему оставляет за собой право применять симметричные и ассиметричные меры.

Отметим, что новая редакция стратегии обсуждалась 28 мая в ходе совещания президента России с постоянными членами Совбеза РФ. Оказалось, что по российским законам стратегия нацбезопасности должна корректироваться раз в шесть лет, а предыдущая версия была принята в конце 2015 года.

Ранее мы сообщали, что в Кремле заявляют, что по факту никакой подготовки к встрече президентов Украины и России не ведется, особенно процесс зашел в тупик после недавних высказываний с обеих сторон. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского.