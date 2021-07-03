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Ядерна загроза від НАТО і нові війни. Путін затвердив стратегію національної безпеки РФ

3 липня 2021 16:09

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Судячи зі стратегії, на росіян чекає ще більше віддалення від цивілізованих країн і бойові дії на чужих територіях

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Президент Росії Володимир Путін вперше за шість років затвердив Стратегію національної безпеки Росії. У документі прописали, що зараз збільшується небезпека переростання озброєних конфліктів в локальні і регіональні війни, в тому числі за участю ядерних держав.

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Відповідний указ розміщений на офіційному порталі правової інформації

Про що стратегія?

Згідно з документом, боротися будуть з "спробами впровадження чужих ідеалів". Стратегія заснована на взаємозв'язку національної безпеки РФ і соціально-економічного розвитку країни

"Реалізація цієї стратегії сприятиме заощадженню народу Росії, розвитку людського потенціалу, підвищенню якості життя та добробуту громадян, зміцненню обороноздатності країни, єдності і згуртованості російського суспільства, досягненню національних цілей розвитку, підвищенню конкурентоспроможності та міжнародного престижу Російської Федерації", – зазначено в резолюції документа.

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Ключові тези документа

  • Інформаційно-психологічні диверсії і "вестернізація" культури посилюють загрозу втрати Росією культурного суверенітету.
  • Армії ряду країн тренуються виводити з ладу об'єкти критичної інформаційної структури в Росії.
  • Відпрацювання НАТО можливості застосування ядерної зброї посилює військові загрози стосовно Росії.
  • Деструктивні сили в РФ і за кордоном намагаються використовувати об'єктивні труднощі для розхитування ситуації в Росії.
  • На тлі соціально-економічних проблем в РФ зростає потреба суспільства в ефективному державному управлінні та соціальної справедливості.
  • Росія продемонструвала всьому світу свою стійкість і довела здатність протистояти списку санкцій тиску.
  • Розвиток стратегічного співробітництва з КНР і Індією увійшов в число зовнішньополітичних пріоритетів Росії.
  • Скорочення використання долара у зовнішньоекономічній діяльності є одним із шляхів забезпечення економічної безпеки РФ.
  • Виробництво вітчизняних вакцин є одним із способів досягнення економічної безпеки РФ.
  • Використання низьковуглецевих технологій є одним із шляхів забезпечення економічної безпеки Росії.
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У стратегії наголошується, що "дії деяких країн спрямовані на інспірування в СНД дезінтеграційних процесів в цілях руйнування зв'язків Росії з її традиційними союзниками".

Там підкреслюється, що ряд держав називають Росію загрозою і навіть військовим супротивником. І йдеться, що Росія в разі недружніх дій іноземних держав стосовно країни, в тому числі застосування санкцій, як і раніше залишає за собою право застосовувати симетричні і асиметричні заходи.

Відзначимо, що нова редакція стратегії обговорювалася 28 травня в ході наради президента Росії з постійними членами Ради безпеки РФ. Виявилося, що за російськими законами стратегія нацбезпеки повинна коректуватися раз в шість років, а попередня версія була прийнята в кінці 2015 року.

Раніше ми повідомляли, що в Кремлі заявляють, що за фактом ніякої підготовки до зустрічі президентів України і Росії не ведеться. Особливо процес зайшов у глухий кут після недавніх висловлювань з обох сторін. Так прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова українського лідера Володимира Зеленського.

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