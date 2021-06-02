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Уже напоминает паранойю – минобороны России нашло тайный сговор в военных учениях Украина-НАТО

2 июня, 13:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Представитель ведомства считает, что НАТО поставит Украине "современное вооружение" под прикрытием учений Sea Breeze

В Министерстве обороны РФ считают, что НАТО поставит Украине "современное вооружение" под прикрытием учений Sea Breeze.

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Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", –отметил он.

Также Конашенков добавил, что Россия будет следить за учениями и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке".

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля при участии военных США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран партнеров.

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Как сообщалось ранее, военнослужащие подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти в обстановке реального радиационного заражения местности.

Кроме того, Россия намерена в этом году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

Также смотрите в нашем сюжете, как украинские моряки проходили обучение в США:

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