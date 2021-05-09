Уже третий, лечивший Навального: в Омске директор больницы "исчез в лесу"

Бывший директор омской больницы, где находился Навальный, не выходит на связь – пишут, что он якобы исчез в лесу

В России сообщили о пропаже еще одного , уже третьего врача, лечившего оппозиционера Алексея Навального после отравления. Это бывший главврач Омской больницы Александр Мураховский, которого после случая с Навальным повысили до министра здравоохранения.

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Об этом пишет "Коммерческие вести"

Отмечается, якобы мужчина "пропал без вести в лесу" в течение двух дней после того, как не вернулся из поездки на квадроцикле. Сейчас он не выходит на связь.

Местные правоохранители утверждают, что его ищет личный состав пункта полиции "Большеуковский", сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

Напомним, что ранее в Омске умер врач Рустам Агишев, который возглавлял отделение больницы, где лечили Навального. А в феврале 2021 года скончался еще один сотрудник медучреждения — замглавврача БСМП-1 Сергей Максимишин. Он отвечал за лечение российского оппозиционера.