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Уже третий, лечивший Навального: в Омске директор больницы "исчез в лесу"

9 мая, 16:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Бывший директор омской больницы, где находился Навальный, не выходит на связь – пишут, что он якобы исчез в лесу

В России сообщили о пропаже еще одного , уже третьего врача, лечившего оппозиционера Алексея Навального после отравления. Это бывший главврач Омской больницы Александр Мураховский, которого после случая с Навальным повысили до министра здравоохранения.

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Об этом пишет "Коммерческие вести"

Отмечается, якобы мужчина "пропал без вести в лесу" в течение двух дней после того, как не вернулся из поездки на квадроцикле. Сейчас он не выходит на связь.

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Уже третий, лечивший Навального: в Омске директор больницы "исчез в лесу"

Местные правоохранители утверждают, что его ищет личный состав пункта полиции "Большеуковский", сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

Напомним, что ранее в Омске умер врач Рустам Агишев, который возглавлял отделение больницы, где лечили Навального. А в феврале 2021 года скончался еще один сотрудник медучреждения — замглавврача БСМП-1 Сергей Максимишин. Он отвечал за лечение российского оппозиционера.

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