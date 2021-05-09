Уже третій, який лікував Навального: в Омську директор лікарні "зник у лісі"

Колишній директор омської лікарні, де перебував Навальний, не виходить на зв'язок – пишуть, що він нібито зник у лісі

У Росії повідомили про зникнення ще одного, вже третього лікаря, який лікував опозиціонера Олексія Навального після отруєння. Це колишній головлікар Омської лікарні Олександр Мураховський, якого після випадку з Навальним підвищили до міністра охорони здоров'я.

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Про це пише "Комерційні вісті"

Зазначається, нібито чоловік "пропав безвісти в лісі" протягом двох днів після того, як не повернувся з поїздки на квадроциклі. Зараз він не виходить на зв'язок.

Місцеві правоохоронці стверджують, що його шукає особовий склад пункту поліції "Большеуковський", співробітники Росгвардіъ, охотінспектори і місцеві жителі.

Нагадаємо, що раніше в Омську помер лікар Рустам Агішев, який очолював відділення лікарні, де лікували Навального. А в лютому 2021 року помер ще один співробітник медустанови – заступник головного лікаря ЛШМД-1 Сергій Максимишин. Він відповідав за лікування російського опозиціонера.