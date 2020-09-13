В Беларусь заехали российские военные и техника

В Беларуси сегодня стартуют совместные с Россией военные учения "Славянское братство", в которых недавно отказалась участвовать Сербия. В Министерстве обороны РБ заявили, что маневры носят контртеррористическую направленность и не несут угрозы соседним странам.

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Об этом пишет Интерфакс.

В российском ведомстве отметили, что в этом году учения пройдут только с участием двух стран – Сил специальных операций Беларуси и Воздушно-десантных войск РФ. Они продлятся до 26 сентября, после чего россияне вернутся на родину.

В учениях примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка" гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. От России будут около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

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В Минобороны РФ уточнили, что совместные белорусско-российские учения не нацелены против других стран и носят контртеррористическую направленность.

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Напомним, в России с 21 по 26 сентября состоятся масштабные учения "Кавказ-2020", которые в Украине (да и на Западе) уже расценили как серьезную угрозу. На них Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Россия соберет 120 тысяч солдат, сотни танков и самолетов у границ Украины.

В свою очередь Украина готовится к своим уникальным учениям, которые призваны стать ответом на маневры россиян. Учения "Объединенные усилия-2020" пройдут в тесном взаимодействии с НАТО.

Видео: Генштаб ВСУ

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