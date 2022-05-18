В Белгороде снова взрывы, сообщают о разрушениях (видео)

Как всегда в РФ обвиняют Украину

В Белгороде взрывы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России слышнывзрывы. На этот раз снова в Белгороде.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Україна 24".

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На кадрах с видео слышно, как вечером в Белгороде слышны взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы Украина обстреливает РФ

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"Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший – ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения. Сейчас проводится оценка и подомовой обход территории. Все, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва , который уничтожил несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было. Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

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