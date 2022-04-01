В Британии обозначили "границы", когда Украина должна завершить войну – СМИ

Правительство Британии опасается, что западные союзники подтолкнут президента Украины к скорейшему подписанию мирного соглашения

Президент Украины не должен идти на манипуляции со стороны Запада / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания обеспокоена тем, что Соединенные Штаты, Франция и Германия подтолкнут Украину к урегулированию ситуации в стране в "экстренном варианте", и пойдут на значительные уступки в мирных переговорах с Россией, сообщает The Times.

Высокопоставленный источник в правительстве заявил, что существуют опасения, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения.

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По его словам, урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина окажется в максимально в сильной позиции.

Переговоры с Россией

Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся в пятницу, 1 апреля. Кроме того, эвакуация людей из Мариуполя снова остается под вопросом.

Лидеры Европейского Союза и Китая также сегодня проведут саммит в формате видеоконференции, главной темой которого станет ситуация в Украине.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования в РФ на переговорах в Турции: