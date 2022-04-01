Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Британії позначили "кордони", коли Україна має завершити війну – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 12:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уряд Британії побоюється, що західні союзники підштовхнуть президента України до якнайшвидшого підписання мирної угоди
Президент України не повинен йти на маніпуляції із боку Заходу
Президент України не повинен йти на маніпуляції із боку Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія стурбована тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до врегулювання ситуації в країні в "екстренному варіанті" і підуть на значні поступки у мирних переговорах з Росією, повідомляє The Times.

Високопоставлене джерело в уряді заявило, що існують побоювання, що союзники "надто прагнуть" якнайшвидшого укладання мирної угоди.

Реклама

За його словами, врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться у максимально сильній позиції.

Переговори з Росією

Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться у п'ятницю, 1 квітня . Крім того, евакуація людей із Маріуполя знову залишається під питанням.

Лідери Європейського Союзу та Китаю також проведуть саміт у форматі відеоконференції, головною темою якого стане ситуація в Україні.

Реклама

Глава МЗС України Дмитро Куліба назвав головні вимоги в РФ на переговорах у Туреччині:

  • Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.
  • Наразі за жодним пунктом сторони не домовилися.
  • Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.
  • Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 1 квітня
1
Особовий склад 17700
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артилерія 316
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1220
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ігор Сухих – ветеран АТО, доброволець тероборони; майстер спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою – чемпіон Європи та світу. З перших днів вторгнення пішов захищати рідний Ірпінь. Ризикуючи життям, врятував понад 20 земляків, загинув у нерівному бою неподалік свого будинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти