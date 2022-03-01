В Гааге инициировали начало расследования преступлений России против Украины

Прокурор будет просить международной поддержки следствия

Последствия обстрелов в Украине

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине, и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", — говорится в сообщении.

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По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Также Хан заявил, что будет просить о поддержке всех государств-участников и международного сообщества в целом.

"Я буду продолжать внимательно следить за развитием событий на местах в Украине и вновь призываю к сдержанности и неукоснительному соблюдению применимых норм международного гуманитарного права", — отметил прокурор.

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Ранее Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Обстановка в Украине 1 марта