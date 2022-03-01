В Гааге инициировали начало расследования преступлений России против Украины

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.
"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине, и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", — говорится в сообщении.
По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.
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Также Хан заявил, что будет просить о поддержке всех государств-участников и международного сообщества в целом.
"Я буду продолжать внимательно следить за развитием событий на местах в Украине и вновь призываю к сдержанности и неукоснительному соблюдению применимых норм международного гуманитарного права", — отметил прокурор.
Ранее Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.
Обстановка в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В РФ начинают прибывать первые эшелоны с погибшими и ранеными, российское Минобороны постепенно перестает скрывать потери.