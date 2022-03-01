У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії проти України

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.
"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.
За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.
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Також Хан заявив, що проситиме про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти в цілому.
"Я продовжуватиму уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні та знову закликаю до стриманості та неухильного дотримання норм щодо міжнародного гуманітарного права", — зазначив прокурор.
Раніше Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягти Росію до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії.
Обстановка в Україні 1 березня
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