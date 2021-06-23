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В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной

23 июня 2021 13:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В маневрах примут участие около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров – в России занервничали

Россия снова жалуется на НАТО и призвала США отказаться от участия в украинско-американских учениях Sea Breeze, мотивируя тем, что это создает военное напряжение в регионе.

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Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Мы призываем США и их союзников прекратить военные действия в Черном море", – заявили в российском посольстве.

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Дипломаты РФ считают, что для поддержания стабильности в регионе достаточно и Blackseafor – это черноморская военно-морская группа, в которую входят Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина.

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Отметим, что в учениях Sea Breeze-2021 примет участие шестой флот американских ВМС, которые США проведет совместно с Украиной в Черном море. В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров.

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Как мы уже писали, сегодня на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции Зеленский призвал НАТО усилить безопасность в Черноморском регионе.

Читайте также в нашей статье, как "москитный" флот Украины изменит баланс сил между Россией и НАТО. Мы узнали, какие корабли будет строить Украина с Великобританией и как они повлияют на противостояние между Альянсом и РФ.

Смотрите также в нашем сюжете о том, как Великобритания будет строить морские базы в Украине:

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