В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной

В маневрах примут участие около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров – в России занервничали

Россия снова жалуется на НАТО и призвала США отказаться от участия в украинско-американских учениях Sea Breeze, мотивируя тем, что это создает военное напряжение в регионе.

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Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. Мы призываем США и их союзников прекратить военные действия в Черном море", – заявили в российском посольстве.

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Дипломаты РФ считают, что для поддержания стабильности в регионе достаточно и Blackseafor – это черноморская военно-морская группа, в которую входят Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина.

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Отметим, что в учениях Sea Breeze-2021 примет участие шестой флот американских ВМС, которые США проведет совместно с Украиной в Черном море. В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров.

Как мы уже писали, сегодня на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции Зеленский призвал НАТО усилить безопасность в Черноморском регионе.

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