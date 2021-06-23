У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною

У маневрах візьмуть участь близько 40 бойових кораблів українських, американських та інших країн-партнерів – в Росії занервували

Росія знову скаржиться на НАТО і закликала США відмовитися від участі в українсько-американських навчаннях Sea Breeze, мотивуючи це тим, що це створює військову напругу у регіоні.

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Про це йдеться у повідомленні посольства РФ в США.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки у Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої у Києві. Ми закликаємо США і їх союзників припинити військові дії у Чорному морі", – заявили в російському посольстві.

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Дипломати РФ вважають, що для підтримки стабільності у регіоні досить і Blackseafor – це чорноморська військово-морська група, в яку входять Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина та Україна.

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Відзначимо, що в навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь шостий флот американських ВМС, які США проведе спільно з Україною у Чорному морі. У маневрах планується задіяти близько 40 бойових кораблів українських, американських та інших країн-партнерів.

Як ми вже писали, сьогодні на спільній з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі пресконференції Зеленський закликав НАТО посилити безпеку у Чорноморському регіоні.

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