В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России в телеэфире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что пора встречаться / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Подбивая политические итоги уходящей недели, на которой президент Украины Владимир Зеленский совершил плодотворный визит в США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят встречи на высшем уровне с нашим лидером.

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"Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

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Помеха – Крым

Песков отметил, что пока подвижек в подготовке нет, потому что проблемой остается вопрос Крыма. В Кремле не знают, как его обсуждать.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, и воз и ныне там", – сказал он.

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