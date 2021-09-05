В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Подбивая политические итоги уходящей недели, на которой президент Украины Владимир Зеленский совершил плодотворный визит в США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят встречи на высшем уровне с нашим лидером.
"Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
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Помеха – Крым
Песков отметил, что пока подвижек в подготовке нет, потому что проблемой остается вопрос Крыма. В Кремле не знают, как его обсуждать.
"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, и воз и ныне там", – сказал он.
- Напомним, два дня назад сам Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Путин надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.
- А Дмитрий Песков говорил, что во время переговоров президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского тема России обсуждалась в негативном ключе.
- Москва боится вступления Украины в НАТО. Песков заявил, что в этом случае Россия проведет перебалансировку ситуации.