Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 сентября, 14:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Об этом рассказал пресс-секретарь президента России в телеэфире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что пора встречаться / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что пора встречаться / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Подбивая политические итоги уходящей недели, на которой президент Украины Владимир Зеленский совершил плодотворный визит в США, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят встречи на высшем уровне с нашим лидером.

Реклама

"Если говорить о политической воле президента Путина – он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Читайте также:

Помеха – Крым

Песков отметил, что пока подвижек в подготовке нет, потому что проблемой остается вопрос Крыма. В Кремле не знают, как его обсуждать.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, и воз и ныне там", – сказал он.

Реклама

Читайте также:

  • Напомним, два дня назад сам Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Путин надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.
  • А Дмитрий Песков говорил, что во время переговоров президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского тема России обсуждалась в негативном ключе.
  • Москва боится вступления Украины в НАТО. Песков заявил, что в этом случае Россия проведет перебалансировку ситуации.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять