В МИД РФ назвали условие размещения ядерного оружия в Беларуси

Такой вариант возможен, если не удастся договориться с Западом

Москва может передать Беларуси ядерное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Москва может передать Беларуси ядерное оружие, если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщают РИА Новости.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", – сказал Руденко.

Ранее в Минске допустили возможность размещения ядерного оружия на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявления официального Минска стоит воспринимать как предостережение Западу.

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Реакция Украины

Разговоры о возможном размещении Россией ядерного оружия в Беларуси президент Украины Владимир Зеленский назвал очередной информационной атакой.

"Какие-либо угрозы о перемещении ядерного оружия из России в другие уголки мира, мне кажется, мы много раз слышали, и о размещении ядерного оружия во временно оккупированном Крыму. Сейчас мы слышим информацию относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться. А для Украины это достаточно привычная ситуация касательно очередной информационной атаки со стороны России. В любом случае мы будем точно знать, если это произойдет, где размещена часть ядерного оружия РФ", – сказал Зеленский.

Ядерная напряженность