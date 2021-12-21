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У МЗС РФ назвали умову розміщення ядерної зброї у Білорусі

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 12:58
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Такий варіант можливий, якщо не вдасться домовитись із Заходом
Москва може передати Білорусі ядерну зброю
Москва може передати Білорусі ядерну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Москва може передати Білорусі ядерну зброю , якщо США та НАТО відмовляться обговорювати з Росією її пропозиції щодо гарантій безпеки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляють РІА Новини .

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти будуть розглядатися, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", – сказав Руденко. .

Раніше у Мінську допустили можливість розміщення ядерної зброї на своїй території, якщо НАТО піде на аналогічний крок у Польщі. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, заяви офіційного Мінська варто сприймати як застереження до Заходу.

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Реакція України

Розмови про можливе розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі президент України Володимир Зеленський назвав черговою інформаційною атакою .

"Будь-які загрози про переміщення ядерної зброї з Росії до інших куточків світу, мені здається, ми багато разів чули, і про розміщення ядерної зброї у тимчасово окупованому Криму. Зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна грати. А для України це досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, якщо це станеться, де розміщена частина ядерної зброї РФ", – сказав Зеленський.

Ядерна напруженість

  • Ядерна напруженість виникла після недавніх ультиматумів Москви на Заході. Нещодавно Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО . Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам . У Білому домі заявили, що не підуть проти ключових принципів, на яких будується європейська безпека, у тому числі й те, що всі країни мають право самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику.

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