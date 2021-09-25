Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В Москве одетый в женскую одежду мужчина напал с топором на покупателей магазина (видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 сентября, 16:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Напавший находится на учете в психоневрологическом диспансере
В магазин зашел мужчина с холодным оружием и начал приставать к посетителям
В магазин зашел мужчина с холодным оружием и начал приставать к посетителям / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве, 25 сентября, мужчина с топором напал на посетителей магазина. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

Реклама

В полицию обратись очевидцы. Они рассказали, что в магазин зашел мужчина с холодным оружием и начал приставать к посетителям. Он напал на мужчину и женщину.

Читайте также:

"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы", – сказали в пресс-службе.

Реклама

На данном этапе известно, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Напавший мужчина 1973 года рождения был одет в женскую одежду.

"По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве – из-за тележки", - отметил источник агентства.

На данном этапе, полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
8 267 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять