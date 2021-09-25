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У Москві одягнений в жіночий одяг чоловік напав з сокирою на покупців магазину (відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 16:48
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Чоловік, який напав, перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері
До магазину зайшов чоловік з холодною зброєю і почав чіплятися до відвідувачів
До магазину зайшов чоловік з холодною зброєю і почав чіплятися до відвідувачів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві 25 вересня чоловік з сокирою напав на відвідувачів магазину. В результаті постраждали дві особи.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ГУ МВС Росії.

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До поліції звернися очевидці. Вони розповіли, що до магазину зайшов чоловік з холодною зброєю і почав чіплятися до відвідувачів. Він напав на чоловіка і жінку.

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"Оперативно прибулі на місце події співробітники патрульно-постової служби поліції затримали в магазині 48-річного громадянина, який, за попередніми даними, завдав кілька поранень двом громадянам. Постраждалі громадяни госпіталізовані", – сказали в пресслужбі.

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На даному етапі відомо, що чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Чоловік 1973 року народження був одягнений в жіночий одяг.

"За попередніми даними, конфлікт стався на побутовому ґрунті – через візки", - зазначило джерело агентства.

На даному етапі поліцейські з'ясовують всі обставини і причини інциденту.

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