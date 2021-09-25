У Москві одягнений в жіночий одяг чоловік напав з сокирою на покупців магазину (відео)

У Москві 25 вересня чоловік з сокирою напав на відвідувачів магазину. В результаті постраждали дві особи.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ГУ МВС Росії.
До поліції звернися очевидці. Вони розповіли, що до магазину зайшов чоловік з холодною зброєю і почав чіплятися до відвідувачів. Він напав на чоловіка і жінку.
У Києві голий чоловік напав з розбитою пляшкою на відвідувачів кафе: йому загрожує строк (відео)
"Оперативно прибулі на місце події співробітники патрульно-постової служби поліції затримали в магазині 48-річного громадянина, який, за попередніми даними, завдав кілька поранень двом громадянам. Постраждалі громадяни госпіталізовані", – сказали в пресслужбі.
На даному етапі відомо, що чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Чоловік 1973 року народження був одягнений в жіночий одяг.
"За попередніми даними, конфлікт стався на побутовому ґрунті – через візки", - зазначило джерело агентства.
На даному етапі поліцейські з'ясовують всі обставини і причини інциденту.
Раніше ми писали:
- Сім разів ударив ножем: під Вінницею чоловік жорстоко вбив жінку на першому побаченні
У Києві п'яний чоловік напав з ножем на підлітка