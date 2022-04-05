В Москве россиянин вышел на акцию протеста из-за резни в Буче (фото)

В Москве прошла акция протеста в знак памяти жертв зверств российских оккупантов в Буче. Активист лежал со связанными руками на асфальте.
Об этом сообщил Anonymous TV в Twitter.
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В рамках акции активист лег на асфальт лицом вниз со связанными белой лентой руками. Стоит отметить, что именно в таком положении нашли множество убитых украинцев в Буче.
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Такую акцию мужчина провел в Александровском саду, на мосту у Храма Христа Спасителя, на Никольской улице и на Старом Арбате.
Мужчина провел акцию протеста в Москве. Фото: t.me/holodmedia
Россия ответит за все зверства в Украине: ЕС осудил "бучанскую резню"
Ответственность за преступления, которые оккупанты совершили на территории Украины, должны нести не только они, но и политическое и военное руководство России.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, которое обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.
ЕС осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.
"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", – говорится в заявлении.
Также отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает расследования военных преступлений и преступлений против человечества, начатых прокурором Международного уголовного суда, а также Комиссией ООН по расследованию таких преступлений.
"Бучанская резня"
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.