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У Москві росіянин вийшов на акцію протесту через різанину у Бучі (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 18:14
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У рамках акції активіст ліг на асфальт обличчям униз зі зв'язаними білою стрічкою руками
Москвич провів акцію протесту через звірства у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"
Москвич провів акцію протесту через звірства у Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Москві відбулася акція протесту на знак пам'яті жертв звірств російських окупантів у Бучі. Активіст лежав зі зв'язаними руками на асфальті.

Про це повідомив Anonymous TV у Twitter.

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Деталі

У рамках акції активіст ліг на асфальт обличчям униз зі зав'язаними білою стрічкою руками. Варто зазначити, що саме в такому становищі знайшли багато вбитих українців у Бучі.

Таку акцію чоловік провів у Олександрівському саду, на мосту біля Храму Христа Спасителя, на Микільській вулиці та на Старому Арбаті.

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Чоловік провів акцію протесту у Москві. Фото: t.me/holodmedia

Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"

Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.

ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.

"Свідчення величезної кількості загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", – йдеться у заяві.

Також наголошується, що Євросоюз повністю підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, започатковані прокурором Міжнародного кримінального суду, а також Комісією ООН з розслідування таких злочинів.

"Бучанська різанина"

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