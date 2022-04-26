В непризнанном Приднестровье взорвали вышки связи (видео)

В посёлке Маяк прогремели два взрыва в 6:40 и 7:05

В Приднестровье слышны взрывы / Коллаж "Сегодня"

В непризнанном Приднестровье в поселке Маяк прогремели взрывы. Поселок находится в 10 км от Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня.

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Пострадавших из-за взрывов нет. Однако был взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио, сообщает МВД Приднепровской Молдавской Республики.

"Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05", – говорится в сообщении.

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Также РосСМИ сообщают об еще одном взрыве, пишет Сегодня. Вероятно, атака на аэродром недалеко от непризнанной столицы ПМР – Тирасполя. До пограничного городка в Одесской области Украины около 49 км.

Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью

В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.

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"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь заявил, что РФ планирует захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление на наше государство. По его словам, Украина не сдастся и победит.

"У нас есть собственные сценарии защиты Украины, и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – подчеркнул Ермак.

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