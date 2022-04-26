В непризнанном Приднестровье взорвали вышки связи (видео)

В непризнанном Приднестровье в поселке Маяк прогремели взрывы. Поселок находится в 10 км от Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня.
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Пострадавших из-за взрывов нет. Однако был взорван региональный радиоцентр, ретранслировавший российское радио, сообщает МВД Приднепровской Молдавской Республики.
"Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05", – говорится в сообщении.
Также РосСМИ сообщают об еще одном взрыве, пишет Сегодня. Вероятно, атака на аэродром недалеко от непризнанной столицы ПМР – Тирасполя. До пограничного городка в Одесской области Украины около 49 км.
Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью
В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.
"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь заявил, что РФ планирует захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление на наше государство. По его словам, Украина не сдастся и победит.
"У нас есть собственные сценарии защиты Украины, и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – подчеркнул Ермак.
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