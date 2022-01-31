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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В окружении Путина борьба: кому выгодно вторжение в Украину

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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31 января, 14:30
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Цель президента Росси – вовсе не безопасность страны
Леонид Гозман заявил, что действия Путина только кажутся нелогичными.
Леонид Гозман заявил, что действия Путина только кажутся нелогичными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация устроена так, что о ее целях можно узнать только от ее президента Владимира Путина.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политтехнолог Игорь Князев.

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"Россия снова не пришла на войну – уже в 4-й раз. Та эскалация, которую мы наблюдаем, имеет совершенно другие цели и рассчитана на другой масштаб противостояния России и НАТО, России и США, в сценарий который вопрос войны против Украины не входит", – сказал он.

"Другие цели"

Также Игорь Князев отметил, что сейчас наблюдается спад медийной активности.

"Думаю, что изначально никто не хотел нападать на Украину и тот сценарий, ради которого все это затевалось, имеет совершенно другие цели, о которых мы узнаем уже довольно скоро – думаю, что после возвращения Владимира Путина из Пекина", – рассказал политтехнолог.

По его мнению, Россия устроена так, что о ее целях можно узнать только от Путина.

Украина-США

При этом политолог из США Андрей Пионтковский в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заявил, что ему непонятна дискуссия между Офисом президента Украины и администрацией США о степени угрозы со стороны России.

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"Я понимаю, что могут быть различные оценки. Но она (дискуссия – прим. ред.) приобретает враждебный характер. Американцев обвиняют официальные лица Украины в том, что они нагнетают угрозу. По-моему, риторика совершенно неуместна. Знаю, сколько усилий здесь друзьям Украины стоит добиться помощи и поддержки США", – сказал политилог.

По его словам, такие обвинения в адрес США усиливают позицию российского лобби в политикуме США.

Кроме этого, он заявил, что в верхушке российской власти происходит серьезная борьба, поскольку там уже звучит другая риторика:

"Не нужно нам вторгаться в Украину, потому что этого ждут наши враги и это будет нашей большой ошибкой". Это свидетельствует, на мой взгляд, об очень серьезной борьбе, проходящей на верхушке российской власти".

Также Андрей Пионтковский сказал, что позиция союзников Украины поменялась очень сильно в пользу самой Украины:

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"И вдруг в Украине недовольство из-за этой помощи. Вы что, хотите, чтобы они вам перестали давать вооружение? Если они даже преувеличивают опасность – это хорошо... Мне непонятен, возникший на ровном месте, конфликт... Санкции (против России – прим. ред.) еще не введены, но уже работают, поскольку в высших кругах российской власти уже возникла такая "активная партия", которая утверждает, что не нужно вторгаться в Украину".

В свою очередь российский политик Леонид Гозман в эфире программы "Реальная политика" на телеканале "Украина 24" отметил, что чем более авторитарный режим, тем больше личность первого лица на нем отражается.

"Это видно даже в языке. Вот мы говорим "гитлеровская Германия", но мы не говорим "меркелевская Германия", хотя Меркель так долго была у власти. Мы говорили "сталинский Советский Союз", но мы не говорим "горбачевский Советский Союз". И мы говорим "путинская Россия", потому что личность первого лица отражается на авторитарной стране", – сказал он.

Биография Путина

По словам политика, Путин работал офицером КГБ – и, по-видимому, не слишком успешным.

"Если бы меня спросили, каким профессиям нужно запретить занимать государственные должности, я бы сказал, что действовавшим офицерам разведки. Любой страны, потому что работа в разведке совершенно особая – работа над законом, вне закона, с повышенной идеей секретности. Это абсолютно противоположно гражданской публичной политике", – рассказал Гозман.

Владимир Путин. Фото Reuters
Владимир Путин. Фото Reuters

Также он сказал, что президент РФ остался таким же человеком, каким и был:

"Путин – чекист. Для меня это хуже СС. Он, конечно, остался таким же человеком, которым он был когда-то. Люди вообще меняются очень слабо... Мне кажется, что он становится самим собой".

"Вовсе не безопасность"

Кроме этого, Леонид Гозман заявил, что действия Путина только кажутся нелогичными:

"Но они внутренне логичные, потому он и его товарищи настолько не уважают и презирают Запад, что думали – это моя реконструкция, – что Запад испугается такого наглого хулиганства. А Запад не испугался".

По его словам, цель Путина – вовсе не безопасность России:

"Если бы его она волновала, то он был вел переговоры не о том, вступать ли Украине в НАТО... а пошел бы на то, что ему сейчас предложили (о размещении вооружения – прим. ред.). С моей точки зрения, подлинная его цель – это собственное величие и страны в его понимании".

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у парламента есть план действий на случай "особого периода" в Украине.

"Конечно, мы готовы к развитию событий, установленных законодательством Украины, в частности, когда речь идет о случаях, когда может быть в Украине введен особый период. Я не буду называть, чтобы сейчас это не распространялось в СМИ. Конечно, план есть", – сказал Стефанчук.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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