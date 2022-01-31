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В оточенні Путіна боротьба: кому вигідне вторгнення в Україну

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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31 січня, 14:30
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Мета президента Росії – зовсім не безпека країни
Леонід Гозман заявив, що дії Путіна тільки здаються нелогічними.
Леонід Гозман заявив, що дії Путіна тільки здаються нелогічними. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація влаштована так, що про її цілі можна дізнатися лише від її президента Володимира Путіна.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політтехнолог Ігор Князєв.

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"Росія знову не прийшла на війну – вже вчетверте. Та ескалація, яку ми спостерігаємо, має зовсім іншу мету і розрахована на інший масштаб протистояння Росії та НАТО, Росії та США, до сценарію якого питання війни проти України не входить", – сказав він.

"Інша мета"

Також Ігор Князєв зазначив, що зараз спостерігається спад медійної активності.

"Думаю, що спочатку ніхто не хотів нападати на Україну і той сценарій, заради якого все це затівалося, мав зовсім іншу мету, про яку ми дізнаємося вже досить скоро – гадаю, що після повернення Володимира Путіна з Пекіна", – розповів політтехнолог.

На його думку, Росія влаштована так, що про її цілі можна дізнатися лише від Путіна.

Україна-США

При цьому політолог із США Андрій Піонтковський в ефірі програми "Сьогодні Вечером" на телеканалі "Україна 24" заявив, що йому незрозуміла дискусія між Офісом президента України та адміністрацією США щодо ступеня загрози з боку Росії.

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"Я розумію, що можуть бути різні оцінки. Але вона (дискусія – прим. ред.) набуває ворожого характеру. Американців звинувачують офіційні особи України в тому, що вони нагнітають загрозу. На мою думку, риторика абсолютно недоречна. Знаю, скільки зусиль тут друзям України варто домогтися допомоги та підтримки США", – сказав політиколог.

За його словами, такі звинувачення на адресу США посилюють позицію російського лобі у політикумі США.

Окрім цього він заявив, що у верхівці російської влади відбувається серйозна боротьба, оскільки там уже звучить інша риторика:

"Не треба нам вторгатися в Україну, тому що на це чекають наші вороги і це буде нашою великою помилкою". Це свідчить, на мою думку, про дуже серйозну боротьбу, яка відбувається у верхівці російської влади".

Також Андрій Піонтковський сказав, що позиція союзників України змінилася дуже на користь самої України:

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"І раптом в Україні невдоволення через цю допомогу. Ви що хочете, щоб вони вам перестали давати озброєння? Якщо вони навіть перебільшують небезпеку – це добре... Мені незрозумілий конфлікт, який виник на рівному місці... Санкції (проти Росії – прим. ред.) ще не введені, але вже працюють, оскільки у вищих колах російської влади вже виникла така "активна партія", яка стверджує, що не треба вторгатися в Україну".

Своєю чергою російський політик Леонід Гозман в ефірі програми "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" зазначив, що чим більш авторитарний режим, тим більша особистість першої особи на ньому відбивається.

"Це видно навіть у мові. Ось ми говоримо "гітлерівська Німеччина", але ми не говоримо "меркелівська Німеччина", хоч Меркель так довго була при владі. Ми говорили "сталінський Радянський Союз", але ми не говоримо "горбачовський Радянський Союз". І ми говоримо "путінська Росія", тому що особистість першої особи відбивається на авторитарній країні", – сказав він.

Біографія Путіна

За словами політика, Путін працював офіцером КДБ – і, мабуть, не надто успішним.

"Якби мене запитали, яким професіям треба заборонити обіймати державні посади, я б сказав, що діючим офіцерам розвідки. Будь-якої країни, тому що робота в розвідці абсолютно особлива – робота над законом, поза законом, з підвищеною ідеєю таємності. Це абсолютно протилежно громадянській публічній політиці", – розповів Гозман.

Також він сказав, що президент РФ залишився такою самою людиною, якою і був:

"Путін – чекіст. Для мене це гірше за СС. Він, звичайно, залишився такою ж людиною, якою він був колись. Люди взагалі змінюються дуже слабо... Мені здається, що він стає самим собою".

"Зовсім не безпека"

Крім цього, Леонід Гозман заявив, що дії Путіна лише здаються нелогічними:

"Але вони внутрішньо логічні, тому він та його товариші настільки не поважають і зневажають Захід, що думали – це моя реконструкція, – що Захід злякається такого нахабного хуліганства. А Захід не злякався".

За його словами, ціль Путіна – зовсім не безпека Росії:

"Якби його вона хвилювала, то він би вів переговори не про те, чи вступати Україні в НАТО... а пішов би на те, що йому зараз запропонували (про розміщення озброєння – прим. ред.). На мій погляд, справжня його мета – це власна велич і країни у його розумінні".

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент має план дій на випадок "особливого періоду" в Україні .

"Звичайно, ми готові до розвитку подій, встановлених законодавством України, зокрема, коли йдеться про випадки, коли може бути в Україні запроваджено особливий період. Я не називатиму, щоб зараз це не поширювалося у ЗМІ. Звичайно, план є", – сказав Стефанчук.

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Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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