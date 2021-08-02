В РФ открыли дело против Коломойского – РосСМИ

Российские следователи подозревают, что Коломойский с другими бизнесменами организовали преступное сообщество для кражи нефти

Согласно законодательству РФ, бизнесмену может до 20 лет тюрьмы. / Фото: Сегодня

В России начали уголовное дело против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Его подозревают в присвоении нефти на 4 млрд долларов.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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Речь идет о компании "Татнефть". По версии следователей РФ, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными бизнесменами – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко организовали преступное сообщество для кражи нефти.

Отмечается, якобы "Укртатнафта" получила крупную партию нефти, после чего украинская сторона отстранила от работы управленцев и акционеров из РФ и оставила сырье себе.

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Расследование начали по статье "Организация преступного сообщества". Согласно Уголовному кодексу РФ, Коломойскому может грозить до 20 лет тюрьмы.

Как Коломойский связан с "Татнефтью"?

В 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода создали "Укртатнафту". Часть акций завода принадлежала структурам, близким к "Татнефти". В 2007 году компания РФ, которая была основным поставщиком сырья на предприятие, потеряла оперативный контроль над Кременчугским НПЗ и прекратила поставки нефти.

Затем в "Укртатнафте" появились новые акционеры, близкие к тогдашней группе "Приват" и Александру Ярославскому, а доля татарстанских акционеров в "Укртатнафте" практически исчезла.

Напомним, ранее "Нафтогаз" поддержал раздел активов с Коломойским в "Укрнафте".

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