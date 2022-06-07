Скоро у России будет дефицит на все

Россияне словно дикие набросились на бесплатные тюльпаны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России пенсионерки устроили эпическое сражение за бесплатные луковицы тюльпанов. Их раздавали в Москве.

Об этом сообщают в Telegram-канале Riddle.

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"Это не митинг против низких пенсий, это битва за халявные луковицы тюльпанов в московских Сокольниках. Сейчас пенсионерки со всей страны съезжаются сюда, чтобы урвать бесплатные зародыши цветков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что россиянам дефицитный сахар больше не интересен, поскольку "теперь в Вальхаллу попадет тот, кто сможет добыть луковицу тюльпана".

В России люди грабят машины и бьются за сахар из-за санкций

В России уже нашли способ, как противостоять западным санкциям, и это не импортозамещение дешевыми копиями. Речь идет о древней русской привычке – воровать. Из-за дефицита россияне грабят машины соотечественников, тянут катализаторы, зеркала и фары. Только за этот год количество краж легковых автомобилей в России выросло на 10%.

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Российскую Федерацию покидают известные пищевые бренды, поэтому ассортимент сокращается, а цены бьют по кошельку. В то время как украинцы голыми руками останавливают вражеские танки, россияне готовы умертвить друг друга за пачку сахара.

Об экологичности новой офисной бумаги серого цвета от российского производителя уже слагают легенды. В Минпромторге Федерации объясняют: из-за санкций в страну не поступают финские красители. Однако производители туалетной бумаги уже успокоили – их продукция в дальнейшем останется белой, ведь ее цвет зависит от целлюлозы.

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