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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В России люди грабят машины и дерутся за сахар из-за санкций

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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30 апреля, 20:29
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В Российской Федерации с каждым днем растет количество краж
В России дефицит продуктов / Коллаж "Сегодня"
В России дефицит продуктов / Коллаж "Сегодня"

В России уже нашли способ, как противостоять западным санкциям, и это не импортозамещение дешевыми копиями. Речь идет о древней русской привычке воровать. Из-за дефицита россияне грабят машины соотечественников, тянут катализаторы, зеркала и фары. Только за этот год количество краж легковых автомобилей в России выросло на 10%.

Об этом рассказали в сюжете канала "Украина 24" в рамках национального телемарафона.

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Российскую Федерацию покидают известные пищевые бренды, поэтому ассортимент сокращается, а цены бьют по кошельку. В то время как украинцы голыми руками останавливают вражеские танки, россияне готовы умертвить друг друга за пачку сахара.

Об экологичности новой офисной бумаги серого цвета от российского производителя уже слагают легенды. В Минпромторге Федерации объясняют: из-за санкций в страну не поступают финские красители. Однако производители туалетной бумаги уже успокоили – их продукция в дальнейшем останется белой, ведь ее цвет зависит от целлюлозы.

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Гигиенический кризис в РФ

Россию накрыл и гигиенический кризис. С полок аптек и супермаркетов исчезли женские прокладки. Еще недавно упаковку можно было приобрести за 130 рублей, это примерно 55 украинских гривен, теперь она втрое дороже.

В начале марта один из крупнейших производителей гигиенических средств в мире заявил о сокращении деятельности в Федерации. Российские женские журналы, пользуясь моментом, подхватили тему "Альтернатива прокладкам".

Лекарств тоже нет

В дефиците также более восьмидесяти видов необходимых медикаментов. Пациентам трудно найти инсулин, препараты для лечения болезней щитовидной железы, противовоспалительных, противоэпилептических, противосудорожных средств.

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Из-за санкций остановили работу фармацевтические гиганты: немецкий "Bayer" и американский "Pfizer". Более 90% российских ветклиник испытывают нехватку вакцин и препаратов импортного производства для кошек и собак.

Местные экономисты уже не скрывают от земляков – надо затянуть пояса потуже, чтобы выжить:

"Сейчас людям нужно срезать резко все возможные затраты, которые есть. Оставить только базовые: ЖКХ, еда и лекарства – все. Здесь три основных расхода. Все остальное забываем: поездки.., прочь к учебе, потому что просто физически вы должны сохранить место прибыли", – объясняет российский экономист Дмитрий Потапенко.

Возвращение советских хитов

Санкции бьют и по российскому досугу. Голливудское кино зрителю в Федерации недоступно, так что в прокат начали возвращать советские хиты, как "Любовь и голуби". Но на старых комедиях денег не заработаешь, а вот на пиратских фильмах можно.

В некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иванова и других городов уже приглашают на копии новинок, загруженных из интернета.

Мародеры, убийцы, насильники, а теперь еще и пираты – вот кто стоит на страже русского мира.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 30 апреля
1
Личный состав 23 200
Личный состав
2
Самолеты 190
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1701
Транспорт
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