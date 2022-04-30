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У Росії люди грабують машини і б'ються за цукор через санкції

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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30 квітня, 20:29
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У Росії з кожним днем зростає кількість крадіжок
У Росії дефіцит продуктів / Колаж "Сьогодні"
У Росії дефіцит продуктів / Колаж "Сьогодні"

У Росії вже знайшли спосіб, як протистояти західним санкціям, і це не імпортозаміщення дешевими копіями. Йдеться про давню російську звичку красти. Через дефіцит росіяни грабують машини співвітчизників, тягнуть каталізатори, дзеркала й фари. Лише за цей рік кількість крадіжок легковиків у Росії зросла на 10%.

Про це розповіли у сюжеті каналу "Україна 24" в рамках національного телемарафону.

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Російську Федерацію покидають відомі харчові бренди, тож асортимент скорочується, а ціни б'ють по гаманцю. У той час, як українці голими руками зупиняють ворожі танки, росіяни ладні повбивати одне одного за пачку цукру.

Про екологічність нового офісного паперу сірого кольору від російського виробника вже складають легенди. У Мінпромторзі Федерації пояснюють: через санкції в країну не надходять фінські барвники. Проте виробники паперу туалетного вже заспокоїли – їхня продукція надалі залишиться білою, адже її колір залежить від целюлози.

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Гігієнічна криза в РФ

Росію накрила й гігієнічна криза. З полиць аптек і супермаркетів зникли жіночі прокладки. Ще донедавна упаковку можна було придбати за 130 рублів, це приблизно 55 українських гривень, тепер вона втричі дорожча.

На початку березня один і найбільших виробників гігієнічних засобів у світі заявив про скорочення діяльності у Федерації. Російські жіночі журнали, користуючись моментом, підхопили тему "Альтернатива прокладкам".

Ліків теж немає

У дефіциті також понад вісімдесят видів найнеобхідніших медикаментів. Пацієнтам важко знайти інсулін, препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, протизапальних, протиепілептичних, протисудомних засобів.

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Через санкції зупинили роботу фармацевтичні гіганти: німецький "Bayer" і американський "Pfizer". Понад 90% російських ветклінік відчувають нестачу вакцин та препаратів імпортного виробництва для котів і собак.

Місцеві економісти вже не приховують від земляків – треба затягнути паски тугіше, щоб вижити:

"Зараз людям треба зрізати різко всі можливі витрати, які є. Залишити тільки базові: ЖКГ, їжа і ліки – все. Тут три основні витрати. Все решту забуваємо: поїздки.., геть до навчання, тому що просто фізично ви маєте зберегти місце прибутку", – пояснює російський економіст Дмитро Потапенко.

Повернення радянських хітів

Санкції б'ють і по російському дозвіллю. Голлівудське кіно глядачеві у Федерації недоступне, тож у прокат почали повертати радянські хіти, як от "Любов і голуби". Та на старих комедіях грошей не заробиш, а от на піратських фільмах можна.

У деяких кінотеатрах Москви, Єкатеринбурга, Іванова та інших міст уже запрошують на копії новинок завантажених з інтернету.

Мародери, вбивці, ґвалтівники, а тепер ще й пірати – ось хто стоїть на сторожі "русского мира".

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Дані на 10:00 30 квітня
1
Особовий склад 23 200
Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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БПЛА 232
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