У Росії люди грабують машини і б'ються за цукор через санкції

У Росії вже знайшли спосіб, як протистояти західним санкціям, і це не імпортозаміщення дешевими копіями. Йдеться про давню російську звичку красти. Через дефіцит росіяни грабують машини співвітчизників, тягнуть каталізатори, дзеркала й фари. Лише за цей рік кількість крадіжок легковиків у Росії зросла на 10%.
Про це розповіли у сюжеті каналу "Україна 24" в рамках національного телемарафону.
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Російську Федерацію покидають відомі харчові бренди, тож асортимент скорочується, а ціни б'ють по гаманцю. У той час, як українці голими руками зупиняють ворожі танки, росіяни ладні повбивати одне одного за пачку цукру.
Про екологічність нового офісного паперу сірого кольору від російського виробника вже складають легенди. У Мінпромторзі Федерації пояснюють: через санкції в країну не надходять фінські барвники. Проте виробники паперу туалетного вже заспокоїли – їхня продукція надалі залишиться білою, адже її колір залежить від целюлози.
Гігієнічна криза в РФ
Росію накрила й гігієнічна криза. З полиць аптек і супермаркетів зникли жіночі прокладки. Ще донедавна упаковку можна було придбати за 130 рублів, це приблизно 55 українських гривень, тепер вона втричі дорожча.
На початку березня один і найбільших виробників гігієнічних засобів у світі заявив про скорочення діяльності у Федерації. Російські жіночі журнали, користуючись моментом, підхопили тему "Альтернатива прокладкам".
Ліків теж немає
У дефіциті також понад вісімдесят видів найнеобхідніших медикаментів. Пацієнтам важко знайти інсулін, препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, протизапальних, протиепілептичних, протисудомних засобів.
Через санкції зупинили роботу фармацевтичні гіганти: німецький "Bayer" і американський "Pfizer". Понад 90% російських ветклінік відчувають нестачу вакцин та препаратів імпортного виробництва для котів і собак.
Місцеві економісти вже не приховують від земляків – треба затягнути паски тугіше, щоб вижити:
"Зараз людям треба зрізати різко всі можливі витрати, які є. Залишити тільки базові: ЖКГ, їжа і ліки – все. Тут три основні витрати. Все решту забуваємо: поїздки.., геть до навчання, тому що просто фізично ви маєте зберегти місце прибутку", – пояснює російський економіст Дмитро Потапенко.
Повернення радянських хітів
Санкції б'ють і по російському дозвіллю. Голлівудське кіно глядачеві у Федерації недоступне, тож у прокат почали повертати радянські хіти, як от "Любов і голуби". Та на старих комедіях грошей не заробиш, а от на піратських фільмах можна.
У деяких кінотеатрах Москви, Єкатеринбурга, Іванова та інших міст уже запрошують на копії новинок завантажених з інтернету.
Мародери, вбивці, ґвалтівники, а тепер ще й пірати – ось хто стоїть на сторожі "русского мира".
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