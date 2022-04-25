США підготували санкції, які можуть роздратувати Путіна. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Світова преса уважно стежить за подіями довкола України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Американські та європейські ЗМІ пишуть про військову допомогу Україні, реакцію Росії та заміну російського палива для ЄС.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

Санкції проти коханки Путіна

The Wall Street Journal пише про те, що США підготували пакет санкцій проти голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої, однак поки що відклали його введення в дію. Однією з причин цього є побоювання, що президент Росії Володимир Путін може агресивно відреагувати на це, розповів один з чиновників американського Мінфіну.

Влада США вважає, що Кабаєва є матір'ю "як мінімум трьох дітей" Путіна, і що вони можуть відігравати важливу роль у приховуванні особистого майна Путіна за кордоном.

Росія погрожує США

The Washington Post повідомляє, що Росія знову вимагає від США припинити озброювати Україну. Офіційна дипломатична нота з Москви надійшла, коли президент Байден схвалив різке розширення обсягу озброєння уряду в Києві. У ній йдеться про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну "підливають масла" в конфлікт і можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Реклама

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила дипломатичну ноту і заявила, що аналогічні демарші про постачання зброї в Україну були надіслані "всім країнам", включаючи США.

Держдепартамент відмовився коментувати зміст двосторінкової дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.

Допомога Україні від США

Bloomberg пише, що США пообіцяли надати нову допомогу в озброєнні та посилити дипломатичну присутність після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна до Києва.

Реклама

США дозволили продаж боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів та повернення в Україну дипломатів найближчими днями.

Росія намагається врятувати майно з "Москви"

Bild пише, що Росія намагається витягнути з крейсера "Москва", що затонуло, протикорабельні та зенітні ракети та секретні документи. Для цього на місці затоплення крейсера працює рятувальний корабель "Комуна". Це судно було спущено на воду ще в 1912 році та вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.

Через розміри "Москви" (187 метрів у довжину) 110-річній "Комуні" навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, цілком. Але будуть спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання.

Європа знайшла заміну російській нафті

Reuters пише, що Європа відновила закупівлі нафти в ОАЕ для заміни російського палива. Французька компанія TotalEnergies попередньо домовилася про відвантаження нафти з Абу-Дабі на початку травня до Європи. Це перше таке постачання через два роки. Раніше українські компанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго запустили проєкт #StopBloodyEnergy, мета якого переконати західний бізнес не купувати російську нафту та газ.

Читайте також: