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В РФ похоронили летчика, который пытался сбежать из Украины на Ми-8

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 апреля, 23:54
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Ранее в Сети опубликовали видео с перехватом переговоров, когда российские летчики искали пропавший борт Ми-8 (Ми-24) с номером RF-04812 недалеко от Гомеля
В России простились с летчиком, который пытался сбежать из Украины, чтобы не воевать. Фото: коллаж "Сегодня"
В России простились с летчиком, который пытался сбежать из Украины, чтобы не воевать. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым, который находился на пропавшем борту Ми-8 (Ми-24) с номером RF-04812 недалеко от Гомеля. Как выяснилось, российский летчик пытался сбежать.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

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Ранее в Сети опубликовали видео с перехватом переговоров, когда российские летчики искали пропавший борт Ми-8 (Ми-24) с номером RF-04812 недалеко от Гомеля. После ролика фраза "Тимурчик, б**ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?" стала мемом.

17 апреля появилась новость из Ульяновской области поселка Старая Кулатка, где простились с Тимуром Кипчатовым. Президент РФ Владимир Путин наградил его орденом "За мужество", но значок получит отец летчика 112-й отдельного вертолетного полка.

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В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73.
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Под Запорожьем оккупанты бросили БТРы и сбежали на отжатых автомобилях

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка. Об этом "Сегодня" рассказала местная жительница.

По ее словам, оккупанты заехали на танках и БТРах, разграбили магазины, а потом решили сбежать на самых дорогих машинах, которые смогли найти.

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"Тут в Каменско-Днепровском районе поотжимали у людей машины, попрыгали в машины, горючее позабирали и помчались в сторону Донецка. Побросали свои БТРы", – сказала женщина.

Она уточнила, что на машинах сбежали те солдаты, что приехали на БТРах. Также местные узнали от российских военных, что тем выдали сухпайки на двое суток, вот только вторжение затянулось и наступил голод.

Ранее мы писали:

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 17 апреля
1
Личный состав 20300
Личный состав
2
Самолеты 165
Самолеты
3
Вертолеты 146
Вертолеты
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артиллерия 376
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 127
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
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