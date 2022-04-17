В РФ похоронили летчика, который пытался сбежать из Украины на Ми-8

Ранее в Сети опубликовали видео с перехватом переговоров, когда российские летчики искали пропавший борт Ми-8 (Ми-24) с номером RF-04812 недалеко от Гомеля

В России простились с летчиком, который пытался сбежать из Украины, чтобы не воевать. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым, который находился на пропавшем борту Ми-8 (Ми-24) с номером RF-04812 недалеко от Гомеля. Как выяснилось, российский летчик пытался сбежать.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

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Ранее в Сети опубликовали видео с перехватом переговоров, когда российские летчики искали пропавший борт Ми-8 (Ми-24) с номером RF-04812 недалеко от Гомеля. После ролика фраза "Тимурчик, б**ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет?" стала мемом.

17 апреля появилась новость из Ульяновской области поселка Старая Кулатка, где простились с Тимуром Кипчатовым. Президент РФ Владимир Путин наградил его орденом "За мужество", но значок получит отец летчика 112-й отдельного вертолетного полка.

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В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. В поселке Старая Кулатка Ульяновской области простились с Тимуром Кипчатовым. Фото: Tatar73. 1 /7

Под Запорожьем оккупанты бросили БТРы и сбежали на отжатых автомобилях

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка. Об этом "Сегодня" рассказала местная жительница.

По ее словам, оккупанты заехали на танках и БТРах, разграбили магазины, а потом решили сбежать на самых дорогих машинах, которые смогли найти.