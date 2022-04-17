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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У РФ поховали льотчика, який намагався втекти з України на Мі-8

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 23:54
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Раніше в Мережі опублікували відео з перехопленням переговорів, коли російські льотчики шукали зниклий борт Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 поблизу Гомеля
У Росії попрощалися з льотчиком, який намагався втекти з України, щоби не воювати. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії попрощалися з льотчиком, який намагався втекти з України, щоби не воювати. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Стара Кулатка Ульяновської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим, який знаходився на зниклому борту Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 неподалік Гомеля. Як з'ясувалося, російський льотчик намагався втекти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

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Раніше в Мережі опублікували відео з перехопленням переговорів, коли російські льотчики шукали зниклий борт Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 неподалік Гомеля. Після ролика фраза "Тимурчику, б**ть, скажи нам, будь ласка, російською мовою. Ви залишилися там чи ні?" стала мемом.

17 квітня з'явилася новина з Ульянівської області селища Стара Кулатка, де попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Президент РФ Володимир Путін нагородив його орденом "За мужність", але значок отримає батько льотчика 112 окремого вертолітного полку.

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У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73.
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Під Запоріжжям окупанти залишили БТРи та втекли на "віджатих" автомобілях

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові залишили техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька. Про це "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.

За її словами, окупанти заїхали на танках і БТРах, розграбували магазини, а потім вирішили втекти найдорожчими машинами, які змогли знайти.

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"Тут у Кам'янсько-Дніпровському районі віджали у людей машини, пострибали в машини, пальне позабирали і помчали у бік Донецька. Залишали свої БТРи", – сказала жінка.

Вона уточнила, що на машинах втекли ті солдати, що приїхали на БТРах. Також місцеві дізналися від російських військових, що тим видали сухпаї на дві доби, ось тільки вторгнення затяглося і настав голод.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!

Україна 24

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