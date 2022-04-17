У РФ поховали льотчика, який намагався втекти з України на Мі-8

Раніше в Мережі опублікували відео з перехопленням переговорів, коли російські льотчики шукали зниклий борт Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 поблизу Гомеля

У Росії попрощалися з льотчиком, який намагався втекти з України, щоби не воювати. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Стара Кулатка Ульяновської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим, який знаходився на зниклому борту Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 неподалік Гомеля. Як з'ясувалося, російський льотчик намагався втекти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

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Раніше в Мережі опублікували відео з перехопленням переговорів, коли російські льотчики шукали зниклий борт Мі-8 (Мі-24) з номером RF-04812 неподалік Гомеля. Після ролика фраза "Тимурчику, б**ть, скажи нам, будь ласка, російською мовою. Ви залишилися там чи ні?" стала мемом.

17 квітня з'явилася новина з Ульянівської області селища Стара Кулатка, де попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Президент РФ Володимир Путін нагородив його орденом "За мужність", але значок отримає батько льотчика 112 окремого вертолітного полку.

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У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. У селищі Стара Кулатка Ульянівської області попрощалися з Тимуром Кіпчатовим. Фото: Tatar73. 1 /7

Під Запоріжжям окупанти залишили БТРи та втекли на "віджатих" автомобілях

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові залишили техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька. Про це "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.

За її словами, окупанти заїхали на танках і БТРах, розграбували магазини, а потім вирішили втекти найдорожчими машинами, які змогли знайти.