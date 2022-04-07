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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В РФ усилили пропаганду среди военных: что придумали

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 22:08
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В ГУР Украины рассказали подробности
В РФ усиливают пропаганду среди военных. Фото: коллаж "Сегодня"
В РФ усиливают пропаганду среди военных. Фото: коллаж "Сегодня"

В российской армии усиливают пропаганду среди личного состава военных учебных центров.

Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров, сообщает ГУР Украины.

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В частности, Матвеевский требует довести в личный состав запрет отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также по поводу блокировки абонента.

Пропаганда также должна включать разъяснения о "плюсах" участия в войне с Украиной, а именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах.

"Все украинские и "прочие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию", – добавили в ведомстве.

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Подоляк: Российская пропаганда открыто призывает убивать украинцев

Российская пропаганда сегодня вошла в наиболее яростную и токсичную фазу по отношению к государству Украина и непосредственно к его жителям. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Откровенная ненависть к Украине, нарастание призывов убивать и убивать украинцев. Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока. Не прямо пока говорит. Однако старая розовая мечта первых российских коммунистов тоже реинкарнировала..." — сообщил советник главы ОП.

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По мнению Подоляка, за всей этой медийной стратегией нагнетания стоит заместитель руководителя Аппарата президента России Алексей Громов. Он же является автором негласной концепции "Украина – государство, которого не существует".

Истерия в России

  • Своим гражданам Москва старается не показывать реальные потери в Украине, а также скрываются факты о зверствах своих солдат в Киевской области. Крупнейший поисковик Российской Федерации "Яндекс" вместо актуальных фото по запросу "Буча" выводил картинки мирного города до вторжения оккупантов.
  • Машина по созданию фальсификаций также продолжает работать в России. Стало известно, что пропагандисты показали "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины. Только оказалось, что это документ подписал... министр внутренних дел Украинской ССР, который, к тому же, уже умер.
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО ранее разоблачил фейк о том, что "народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!

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