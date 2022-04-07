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У РФ посилили пропаганду серед військових: що вигадали

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 квітня, 22:08
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У ГУР України розповіли подробиці
У РФ посилюють пропаганду серед військових. Фото: колаж "Сьогодні"
У РФ посилюють пропаганду серед військових. Фото: колаж "Сьогодні"

У російській армії посилюють пропаганду серед особового складу військових навчальних центрів.

Про це йдеться у листі начальника ракетних військ та артилерії ЗС РФ Михайла Матвєєвського до керівників навчальних центрів, повідомляє ГУР України.

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Зокрема, Матвієвський вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами "+375, +380" (Білорусь, Україна). Якщо, все ж, виклик прийнято, все сказане співрозмовником за визначенням сприймати як брехню і провокацію (незалежно від змісту розмови). Після цього заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні, затим звернутися до оператора мобільної мережі також щодо блокування абонента.

Пропаганда також має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною, а саме про соціальні гарантії та підвищені виплати.

"Всі українські та "інші" ресурси оголошуються такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію", – додали у відомстві.

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Подоляк: Російська пропаганда відкрито закликає вбивати українців

Російська пропаганда сьогодні увійшла до найбільш запеклої та токсичної фази по відношенню до держави Україна та безпосередньо до її жителів. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Відверта ненависть до України, наростання закликів убивати й убивати українців. Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока. Непрямо поки що. Проте стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала..." – повідомив радник голови ОП.

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На думку Подоляка, за цією медійною стратегією нагнітання стоїть заступник керівника Апарату президента Росії Олексій Громов. Він же є автором негласної концепції "Україна – держава, якої не існує".

Істерія у Росії

  • Своїм громадянам Москва намагається не показувати реальних втрат в Україні, а також приховуються факти про звірства її солдатів у Київській області. Найбільший пошуковик Російської Федерації "Яндекс" замість актуальних фото за запитом "Буча" виводив картинки мирного міста до вторгнення окупантів.
  • Машина зі створення фальсифікацій також продовжує працювати у Росії. Стало відомо, що пропагандисти показали "трофей", нібито захоплений військовими РФ у Маріуполі, – посвідчення працівника МВС України. Але виявилося, що цей документ підписав... міністр внутрішніх справ Української РСР, який, до того ж, уже помер.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО раніше викрив фейк про те, що "народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів у Донецьку.

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